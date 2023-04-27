Украинский боевик обвинил Зеленского в деморализации армии

Владимир Гладков.  
27.04.2023 08:49
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Политические репрессии, Украина


Военные на Украине возмущены возбуждением уголовного дела против участников провалившейся операции по угону российского самолёта. Уголовное преследование деморализует ВСУшников и уничтожает все попытки инициативы на местах. Для режима Зеленского уже стало практикой судить военнослужащих, которые рискуют принимать «не согласованные с руководством» решения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции на Донбассе Андрей Тетерук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военные на Украине возмущены возбуждением уголовного дела против участников провалившейся операции по угону российского...

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«Наши депутаты от монобольшинства позволяют себе абсолютно позорные комментарии касательно наших военных или вообще граждан Украины. Такое ощущение, что они вообще потерялись, и не ощущают земли под ногами.

Я знаю, что такое принятие решений и последствия в условиях абсолютной неопределённости при боевых действиях. Я не хочу, чтобы нарушение прав и свобод отдельного гражданина деморализовало остальных принимать ответственные решения, которые ежедневно принимаются на всех уровнях, от сержанта и заканчивая Главнокомандующим.

Я бы на месте власти изо всех сил пытался закрыть это дело, потому что по его лекалу можно привлечь к ответственности абсолютно всех, кто принимает решения», – сказал Тетерук.

Он отметил, что мотивация украинских офицеров теперь упадёт ещё сильнее, ведь они понимают, что за любое решение их может ждать суд.

«Незаконное поведение с военнослужащим, который делал всё возможное, чтобы максимально ослабить РФ и усилить Украину, будет резонансным, просто отлучением от каждого, кто сейчас с оружием в руках выполняет боевые задачи.

Потому что они прекрасно понимают – того, кто пытается наносить ущерб врагу, абсолютно безосновательно может привлечь украинская власть. Это может деморализовать, лишить здоровой инициативы, которая очень необходима во время боя», – сокрушался экс-боевик АТО.

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