Украинский боевик: Окопы завалены трупами наших солдат

Украинская армия несет колоссальные потери на фронтах, а бравурные отчеты пропаганды об успешной работе авиации, артиллерии и контрнаступлении не соответствуют действительности.

Об этом в своем блоге пишет боевик ДУК «Правый сектор» Владимир Регеша, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Залужные, арестовичи, маркусы и подобные им, обращаюсь к вам. Я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды как мы повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет, как ваша, наша авиация отрабатывает в «молоко», наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений.

Такое впечатление, что мы с вами говорим о разных армиях, и даже о разных войнах. Когда я просил помощи для Песок, отреагировали мгновенно… начали искать меня по всему фронту, чтобы дать п…ды. И это была единственная реакция. Потому что у нас такого не может быть. Мы ведь непобедимы. Ну, убило в тех Песках пятьсот бойцов, и что? На других направлениях мы идем вперед! В какой перед? На каких направлениях?

В сухом остатке – про…ли Пески, отчитываясь куда-то «вверх», что на месте есть все и то «все» к всрачке эффективно. Возможно, у вас, уважаемые, то «все» эффективно. Хотя есть б…дские сомнения, что это обычный п…деж», – пишет Регеша.