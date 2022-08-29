Украинский боевик: Окопы завалены трупами наших солдат
Украинская армия несет колоссальные потери на фронтах, а бравурные отчеты пропаганды об успешной работе авиации, артиллерии и контрнаступлении не соответствуют действительности.
Об этом в своем блоге пишет боевик ДУК «Правый сектор» Владимир Регеша, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Залужные, арестовичи, маркусы и подобные им, обращаюсь к вам. Я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы. Вы повсюду побеждаете, а такие невежды как мы повсюду страдаем. Наша арта не так точно стреляет, как ваша, наша авиация отрабатывает в «молоко», наши танки не так стремительны в атаке, наша пехота не так героически умирает, у нас нет удачных контрнаступлений.
Такое впечатление, что мы с вами говорим о разных армиях, и даже о разных войнах. Когда я просил помощи для Песок, отреагировали мгновенно… начали искать меня по всему фронту, чтобы дать п…ды. И это была единственная реакция. Потому что у нас такого не может быть. Мы ведь непобедимы. Ну, убило в тех Песках пятьсот бойцов, и что? На других направлениях мы идем вперед! В какой перед? На каких направлениях?
В сухом остатке – про…ли Пески, отчитываясь куда-то «вверх», что на месте есть все и то «все» к всрачке эффективно. Возможно, у вас, уважаемые, то «все» эффективно. Хотя есть б…дские сомнения, что это обычный п…деж», – пишет Регеша.
Боевик также заявляет, что артиллерия и авиация ВСУ стреляют «в молоко», не попадая в позиции противника.
«Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайший к цели приход за 80 метров, и это было счастье – вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого «прямого попадания» корректуры измерялись сотнями метров.
– Друзья, вы сегодня стреляли тупо в соседнее от их позиций поле, метрах в 800 от целей.
– Пошел ты. Мы отработали по координатам. Цели уничтожены.
– Вам дать видео, где эти цели не поняли даже, что стреляют по ним?
– Засунь видео себе… И вообще, ты кто такой?
– Две вертушки ежедневно выходят на рубеж, задирают носы, и с критической дистанции выпускают БК в голое поле…
– Закрой рот! Ты хочешь избавиться от поддержки авиации?
– Окопы завалены раздутыми зловонными телами наших солдат… Их сотни только здесь.
– Ты видел официальные цифры? Не разгоняй «зраду»…
У меня была вера, что мы выгребаем здесь, чтобы где-то происходили «контратаки, штурмы, освобождение городов и сел, и т. п…» Говорю с друзьями по другим направлениям: – Друг, у нас все то же… Где мы побеждаем? В фейсбуке, ютубе, инстаграмме. И все… Мы скоро закончимся, потому что, несмотря на «контрнаступления», ежедневно отходят к врагу километры нашей земли, устланные тысячами тел наших воинов. Какой «позитив» вы будете придумывать через месяц-два?», – возмущается Регеша.
Спасибо!
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