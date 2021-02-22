Украинский боевик, подорвавшийся на растяжке «побратимов», уволен задним числом

22.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Погибших по неосторожности украинских боевиков командование ВСУ увольняет задним числом, чтобы мёртвые не портили штабу «ООС» статистику небоевых потерь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очередной факт небоевых потерь зафиксирован нами в 28-й омбр ВФУ. В ходе минирования вероятных маршрутов подхода к позициям 3-го батальона 28-й бригады в районе населённого пункта Марьинка сержант Коротко вследствие личной неосторожности подорвался на растяжке, установленной ранее сослуживцами. От полученных ран Коротко скончался на месте», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что комбриг Марченко поставил задачу уволить Коротко задним числом, а также запретил боевикам 3-го батальона ВСУ разглашать данную информацию.

Кроме того, ранее в ходе разминирования местности вблизи второй линии обороны 72-й омбр было обнаружено тело боевика 3-го батальона.

«Установлено, что солдат Колодяжный числится в бригаде как самовольно оставивший часть с 5 февраля 2021 года. По предварительным данным, причиной смерти солдата стало проникающее ножевое ранение в области грудной клетки.

Доступ представителей ОБСЕ, сопровождающих мероприятия по разминированию местности, в данный район категорически запрещен со ссылкой на угрозу безопасности», – рассказали в ведомстве.