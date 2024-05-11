Украинский боевик пожаловался на «тотальное преимущество России»

Россия имеет тотальное преимущество над Украиной в технике, артиллерии, авиации, личном составе и даже беспилотниках.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лапина, мобилизованные российские войска научились воевать и постоянно меняют тактику.

«За два месяца количество атак «Шахедов» увеличилось в четыре раза. То есть, производство «Шахедов» идет на полную мощность. А у нас? Это саркастический вопрос… А если говорить о других беспилотных системах, то в небе беспилотников на линии фронта у россиян на порядок больше. Мы имели больше в начале за счет волонтеров, но сейчас волонтеры Украины не могут соревноваться с военно-промышленным комплексом страны Россия и с деньгами такой страны, как российская бензоколонка, которая имеет миллиардные бюджеты…

Россияне увидели свою тактику. Во-первых, там не чмобики, далеко не чмобики, – они уже имеют опыт войны. Они увидели успешность своей тактики в использовании КАБов, авиации – то есть, неба, где они имеют значительное преимущество. И они это используют, и это усложняет войну для наших пехотинцев на земле… Я хочу сказать, что россияне тоже научились воевать, тактику они меняют, они экспериментируют, у них тотальное преимущество в технике, тотальное преимущество в броне, в артиллерии и в авиации. Так скажите, пожалуйста, на чем сегодня держится оборона Украины?», – заявил Лапин.