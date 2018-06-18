18.06.2018, Днепропетровск, Владимир Гладков

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Украинский боевик рассказал, как на фронте пьяные самострелы выдавались за работу вражеской ДРГ

Спецназовцев ВСУ очень раздражают пьяные украинские фронтовики, к которым в случаях самострелов или подрывов приходится выезжать и «подгонять» расследование под работу вражеской ДРГ.

Об этом во время конференции в Днепропетровске рассказал бывший спецназовец «АТО» Максим Музыка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая война (окопная – ред.) деморализует личный состав, потому при высокой протяжённости линии фронта точек, о которых мы слышим – Авдеевка, Зайцево – мало. В основном люди сидят там уже давно, перед ними всё заминировано-переминировано, и никто не знает, что там происходит, туда никто не ходит – ни свои, ни чужие. И люди просто сидят в лесопосадочке и полгода без смены, и алкоголь, конечно присутствует», – рассказал Музыка.

«Мы это видели, когда где-то на «опорнике» кто-то выстрелил кому-то или случайно там гранату рванул, а в донесении они написали, что ДРГ. И туда посылают спецназ провести антидиверсионную работу. И ты приходишь, смотришь на этот «опорник», где из одиннадцати человек двое на ногах стоит. А тебе ещё надо в «серую зону» пойти и написать отчёт, всё ли там нормально», – вспоминает боевик.

«То есть, их убило, но это был не враг», – уточнил модератор конференции.

«Да, часто такие ситуации происходят. Ты выходишь в «серую зону» и понимаешь, что там никто не ходил месяцами. И они говорят: «Мы туды нэ знаемо, вы туды нэ ходить, мы туды николы нэ ходылы, а там мы ще поставылы (мины – ред.), та и ти ще (противник тоже, – ред.) поставылы». И вот выходишь ночью через это минное поле, пытаешься пройти, не подорваться, чтобы просто в отчёте написать, что проведена работа», – объяснил АТОшник.

«Это очень спецназ раздражало: понимаешь, что никого не было, но работу провести надо», – добавил он.