Украинский боевик разглядел самый хитрый из всех ХПП

15.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украина спустя пять лет после начала Евромайдана стала еще более зависимой от России, чем была в 2014 году, – Владимир Путин последовательно идёт к своей цели – восстановлению империи.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife» заявил известный «волонтёр АТО» и кандидат в президенты Украины Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Рост торговли с врагом, который у нас происходит – это чётко по путинскому плану. Потому что, чем больше мы торгуем с РФ, тем более мы интегрируемая в РФ. Мы зависим от неё теперь, наверное, больше, чем в 2014 году», – сказал Касьянов.

«Путин не вечный, он это понимает и, как всякий диктатор, хочет прославиться в веках. Он наверняка очень хочет до конца своей этой каденции президентской и вообще до конца своей жизни построить Великую Российскую империю в границах 1918 года.

Мы же видим, что он уже забрал Крым. Что ещё нас должно убедить в том, что у Путина не такое желание?» – поделился своими опасениями боевик.