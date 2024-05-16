Украинский боевик требует от Запада «вспомнить Крымскую войну» и объединиться

Россия быстро учится и подстраивается под длительную войну, а ее история знает много побед. Тем не менее, Запад должен вспомнить Крымскую войну и объединиться снова.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший участник карательной операции на Донбассе, мобилизовавшийся в ВСУ, Валерий Прозапас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них есть очень неприятная способность – они очень быстро адаптируются под ресурсную длительную войну. Об этом, снова-таки, свидетельствует вся их история. Когда они умеют концентрировать свои человеческие ресурсы, когда они могут концентрировать свои экономические ресурсы, психологически-информационные, само собой, то потом им противостоять очень сложно. Но та же история свидетельствует о том, что это далеко не невозможно – да, их пропаганда в мире сделала так, что все видят и помнят их победы, которых, нужно отдать должное, в истории было много, но у них было и много поражений…», – рассуждал он с надеждой.

«И нам нужно воспользоваться опытом тех стран, которые смогли устоять против этой имперской навалы и победить стратегически. Тем более, что на территории нынешней Украины немного больше, чем 150 лет назад происходила Крымская война, где западная коалиция в хлам разгромила усилия россиян закрепиться на Черном море. Потому история циклична, если немножко подумать, то можно найти рецепты в самых сложных ситуациях», – трепался Прозапас.