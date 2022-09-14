Украинский боевик угрожает научить москвичей жить под звуки воздушной тревоги

Украина вынудит жителей Москвы жить под звуки воздушной тревоги и бояться ударов.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик Андрей Тетерук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тетерука, москвичи должны жить и бояться, что не проснутся живыми.

«Пока что Москве действительно нечего бояться, но в перспективе все те угрозы, которые она создала Украине и миру, они обязательно вернутся в Москву. По искусству войны, все войны заканчиваются в столице страны-агрессора, поэтому в свое время москвичам, которые так сыто привыкли чувствовать себя в безопасности, придется пережить весь этот ужас, который они создают другим народам.

В свое время они также будут бояться звука воздушной тревоги, они также будут переживать о том, закончится ли для них успешно этот день, потому что они предложили такую повестку дня миру, этой повесткой им придется в свое время пользоваться.

Мы лишь должны быстрее создать условия для того, чтобы они почувствовали, какую повестку они предлагают миру и наелись ею досыта», – заявил Тетерук.