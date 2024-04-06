Украинский боевик угрожает нефтегазовой инфраструктуре Новороссийска

Большой интерес для Украины представляет не столько инфраструктура и корабельный состав Черноморского флота России, сколько ее нефтегазовая инфраструктура в Новороссийске.

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лапин посчитал, что благодаря перевалке в Новороссийске Россия получает большие доходы, которые превышают в несколько раз всю помощь «западных партнеров» Украине.

«Меня интересует сейчас не столько Новороссийск вместе с теми военными корытами, которые загнаны, попрятались по бухтам… меня интересует танкерный флот России, меня интересуют нефтеперерабатывающие заводы, которые производят авиационное топливо. А если мы говорим про море, меня интересует перевалочная база Новороссийска. 50% доходов от «левой» нефти от обхода санкций и «правой» нефти Российской Федерации как раз идет через этот хаб, так сказать. Через Новороссийск и его портовую инфраструктуру. Меня это интересует сейчас больше, потому что корабли мы беспилотниками «Малюк», «Маричка», что там еще есть, – мы их загнали уже за можайские облака, как говорили когда-то в юности. Но меня интересует портовая инфраструктура, связанная с нефтеперегоном. Интересует как военного человека, потому что это не только война военных, это война экономик. За 22-23 год от торговли углеводородами россияне заработали порядка 550 миллиардов евро. Еще раз акцентирую, 550. За эти два года была статистика, что Украина от всех вместе взятых партнеров получила в два раза меньше, даже не вдвое, а почти втрое», – заявил Лапин.