Украинский боевик в шоке: Святыни АТО ценятся как пузырь бухла

26.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Украинские «боевые» награды можно приобрести за 100-300 гривен. Об этом в эфире украинского телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады бывший боевик тербата «Айдар» Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатра».

«У нас, к сожалению, часто-густо обесценено понятие награды. Хорошо, что какие-то награды придумали волонтеры, потому что государство не всегда всех отмечает. Но в дальнейшем стали сами себя награждать: 100-300 гривен стоит орден. Заплатил – заказал тысячу наград наштамповать. Раздал, кому посчитал нужным», – сказал Лапин.

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Он также расстроен тем, что названия тербатов превратились на торговые марки.

«У нас шевроны превратились в бренды. Охранная компания «Киборги», «Айдар», «Азов» и так далее. Я уже видел коньяк «Айдар». Это ни на какую голову не налазит. На это должно быть табу. Нельзя же давать святые сакральные имена», – сказал Лапин.