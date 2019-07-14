Украинский борец «за свободу слова» предложил расстрелы в прямом эфире ТВ

Депутаты Верховной Рады, представляющие избирателей русского Юго-Востока Украины, должны быть расстреляны на одном из телевизионных ток-шоу в прямом эфире как пособники России.

Такое предложение в Facebook основателю «Правого сектора», депутату Верховной Рады Дмитрию Ярошу сделал известный на Украине «медиаэксперт» Отар Довженко, сотрудник работающего на западные гранты проекта «Detector.media», который занимается «борьбой за свободу слова».

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Довженко предложил Ярошу проводить расстрелы, комментируя вчерашнюю атаку на телеканал «112-Украина», который был обстрелян из гранатомета.

«А почему бы героям не начать стрелять прицельно? Один выстрел в Медведчука — и проблема решена. Герои могут брать с собой оружие на эфиры на каналах Медведчука, куда они постоянно (на каждое большое ток-шоу) ходят, и устраивать массакру в студии. На одном шоу можно сразу пристрелить Шуфрича, Рабиновича и контрольный в Киву», – предложил Довженко.

Ярош отреагировал на инициативу «диванного» патриота.

«Пан Отар, какая хорошая идея! Может Вам, стать героем? Не могут же одни и те же годами геройствовать», – ответил радикал.