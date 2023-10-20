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Украинцы, массово оседающие в странах ЕС, становятся реальной проблемой для европейского континента.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье пишет председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, обративший внимание, что в польских СМИ обеспокоены перспективами создания на территории своей страны «украинской партии», которая будет действовать в интересах киевского режима.

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«Тут важно сделать несколько акцентов. Во-первых, Варшаву накрыл закон бумеранга. Польша долго на официальном уровне боролась с российским влиянием на Украине, а в результате получила иностранное влияние в своей стране. Да, сегодня украинский режим яростно и беззаконно преследует любые симпатии к России, но пропольской партии на Украине тоже нет. Поэтому от украинской русофобии Польша не выиграла ничего, только проиграла», – пишет Медведчук.

Он считает, что Варшава обоснованно боится влияния киевского режима, указывая, что «если украинские пророссийские силы были на своей земле и действовали в интересах страны, то проукраинские силы в Польше — чужаки, и они не заинтересованы отстаивать польские интересы»

«Украинское присутствие в Европе стало значительным, и с этим надо что-то делать. Если оставить этих людей исключительно под влиянием киевского режима, то ситуация будет становиться опаснее с каждым днем. Украинской диаспоре будет навязываться агрессивное бескомпромиссное поведение, которое будет нести проблемы любой европейской стране. При этом не следует питать иллюзий, что украинцы будут дестабилизировать обстановку в Европе по приказу из Киева. Там о них давно забыли и списали со счетов. Из украинской диаспоры куется таран европейской политики, который не даст Польше и другим странам отстаивать свои национальные интересы. Европу толкают к войне и нищете, и у киевских политиков ума для создания и реализации такого плана не наблюдается, нужно смотреть не на восток, а на запад, через океан», – убежден автор.

По его словам сегодня «Европе, как никогда, необходима пророссийская политическая «вакцина», которая уравновесит продавливание американских интересов».

«И чем быстрее это в Европе поймут, тем лучше», – резюмирует Медведчук.