Украинский бюджет на 40% наполняет Запад, но поддержки МВФ все равно не хватает – Шмыгаль

Украина как воюющая страна чувствует в отношение себя неприятные пробуксовки со стороны западных партнёров в лице МВФ.

Об этом в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия», заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Экономика военного времени предусматривает экономическую и финансовую устойчивость как основу. Работаем над этим и очень важно удержать собственно макрофинансовую стабильность. Мы делаем это с помощью наших партнёров, мы делаем это с помощью нашей команды. И безусловно, без этого невозможно победить. Мы должны финансировать армию, мы должны выполнять наши социальные обязанности перед людьми и это дорого стоит. Конечно же, мы тратим почти триллион в этом году. Мы запланировали 1 триллион гривен на следующий год для удержания наших вооружённых сил. Мы тратим довольно большие деньги на социальные обязательства. Это и пенсии, и новые виды деятельности. Это 7 миллионов внутренне перемещённых людей, это разминирование. То есть траты, которых не существовало в мирное время. И конечно, порядка 40% бюджета дофинансируют наши партнёры, за что мы им также благодарны. Точно также как поставки вооружения, так и поддержка макрофинансовой стабильности. Это очень важно для нас, очень важно понимать, что, имея макроэкономическую самодостаточность, имея бюджет, который мы наполняем на треть, ещё на треть мы его наполняем за счёт внутреннего резерва», – сказал украинский премьер.

При этом он пожаловался, что МВФ не спешит на помощь Украине и выразил надежду, что западные партнеры помогут Украине достучаться до фонда.

«Имея лидерские политические позиции от США, от Европы, мы имеем довольно пассивное отношение от МВФ. Конечно, мы работаем с МВФ полностью всё это время. Мы имели хорошие отношения и хорошее отношение МВФ в 2014-2015 годах, когда началась эта война. МВФ тогда действительно поддерживал, лидерские поддерживал Украину. Мы получили 17 миллиардов долларов поддержки от МВФ. Сегодня сотрудничество с МВФ происходит абсолютно пассивно, к сожалению. Но мы прилагаем всё усилия, мы передали им всё абсолютно документы и призываем МВФ, призываем наших партнёров активизировать деятельность. Это очень важно. Потому что МВФ является важной опорой для дальнейшего финансового движения нашего государства совместного с нашими партнёрами. Мы работаем практически каждый день с командой МВФ. МВФ чрезвычайно лидерски себя проявлял в 2014-2015 годах. МВФ проявил довольно оперативную реакцию в начале этого полномасштабного вторжения в марте. Мы получили очень быструю помощь от них. Сейчас к сожалению, мы имеем относительные пробуксовки в поддержке от МВФ для воюющей страны. Мы очень конструктивно работаем с США, с Европейской комиссией и ЕС. Мы имели очень интересные и очень конструктивные переговоры с канцлером Германии, и я убежден, что все партнёры нас поддержат. Но МВФ всегда был объединяющим фактором и это очень важно иметь МВФ на борту. И очень важно иметь от МВФ лидерство и иметь партнёрство», – заключил Шмыгаль.