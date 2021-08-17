Украинский Центр Разумкова: «Теперь РФ ждет терроризм, наркотрафик, беженцы»

17.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Победа талибов в Афганистане якобы оберентся проблемами для Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности киевского Центра Разумкова Алексей Мельник.

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По его словам, России выгодно было нахождение американского контингента в Афганистане.

«Россия была одним из основных бенефициаров операции Соединенных Штатов. А сейчас они в полной мере почувствуют проблемы южных границ – Таджикистана, и других центральноазиатских республик. Сейчас на российские плечи ляжет ответственность по сдерживанию опасности. Ведь те люди, которые ранее действовали под флагом «Аль-Каиды», могут принять флаг «Талибана». Это реальная угроза для России – террористические настроения будут подогреваться на российских границах, пойдет наркотрафик, будут беженцы. В любом случае, Россию ждут непростые времена», – считает Мельник..