Украинский Центризбирком разорвал все связи с российскими коллегами

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Центральная избирательная комиссия Украины заявила о прекращении действия Протокола о сотрудничестве с ЦИК РФ в связи с прекращением действия Договора о дружбе между Украиной и Россией, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

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“Учитывая вступление 12 декабря 2018 года в силу Закона Украины “О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией”, Центральная избирательная комиссия сообщает о прекращении действия Протокола о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Украины, совершенного 24 февраля 2000 года, что освобождает Комиссию от обязательства по его исполнению”, – отметили в ЦИК.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Петр Порошенко 10 декабря подписал Закон “О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией”, принятый парламентом 6 декабря.

11 декабря закон был опубликован в официальном издании Верховной Рады “Голос Украины”.