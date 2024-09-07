Украинский церковный сценарий в Молдове недопустим, – молдавский митрополит Владимир

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Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир предостерёг власти страны, развязавшие антицерковную кампанию, что они окажутся лицом к лицу с верующими людьми Молдовы и будут вынуждены объяснить им свои действия. Текст обращения опубликован на официальном сайте Молдавской митрополии, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правящий архиерей от лица Православной Церкви Молдовы выразил возмущение в связи с заявлением депутата парламента от правящей партии румынки Санду «Действие и солидарность» о возможном запрете канонической Молдавской митрополии.

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«Вывод Православной Церкви Молдовы за рамки закона повлияет на право выражать религиозное сознание всех православных прихожан, которые не смогут посещать свою Церковь, – говорится в обращении митрополита Владимира.

Он напомнил, что, согласно закону о культах от 2007 года, пропаганда религиозной ненависти и религиозной нетерпимости, проявляющаяся посредством действий, препятствующих свободному осуществлению религиозного культа, является уголовным преступлением.

«По всем правовым нормам продвижение идеи отмены культа по украинскому сценарию представляет собой акт религиозной нетерпимости, проявляющийся в публичном пространстве», – говорится в обращении.

Правящий архиерей напоминает, что митрополия Кишиневская и всея Молдовы – церковное учреждение с многовековой историей, играющее важную роль в духовной, культурной и общественной жизни молдавского народа. В её уставе четко указана независимость Православной Церкви Молдовы (Молдавской митрополии), которая действует в соответствии с канонами и православной христианской традицией.

«Мы глубоко возмущены позицией некоторых государственных учреждений, занимающихся запугиванием священников. К священникам на дом приходят представители правоохранительных органов и заставляют подписывать различные непонятные заявления. Некоторые иерархи и служители были задержаны на пограничных переходах и подвергнуты тщательному обыску без всяких оснований. Сегодня на Церковь ощущается такое же давление, как и в советский период. Церкви и ее служителям угрожают все больше и больше», – отмечается в обращении митрополита Владимира.

В Молдавской митрополии убеждены, что «в правовом государстве, где уважаются демократические ценности и свобода вероисповедания, не может быть и речи о запрете религиозного института, который существенно способствует сохранению национальных ценностей и идентичности».

«Мы обращаемся к государственным властям с призывом прекратить моральные пытки Церкви. В противном случае, если эти гонения не прекратятся, мы обязуемся поставить вас лицом к лицу с праведными людьми Молдовы, чтобы вы могли объяснить им, почему вы с такой яростью нападаете на Церковь нашего народа», – говорится в официальном обращении Молдавской митрополии за подписью митрополита Владимира.