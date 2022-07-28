Украинский «Черчилль» и его «Ева»: как чета Зеленских пиарится на фоне разрушенной страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Пиар костей не ломит. Так наверное решили «мордоделы» четы Зеленских, организовав последнюю нашумевшую фотосессию Владимира и Елены для гламурного американского глянца Vogue на фоне военных декораций.

Фотографу Энни Лейбовиц, конечно, респект – талант не пропьешь, даже если приходится его растрачивать на такие никчемные объекты. Но «зашло» не всем.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

И речь даже не о троллинге «Зеленского под Еленой» от лица Марии Захаровой, Это, как раз, при желании можно списать на банальную ревность к чужой славе. Оттого и упреки в «безнадежно протухшем образе» и «исчерпанном ресурсе». Но ведь фотосет возмутил и американцев. Не всех, конечно, но многих.

Вот это комментарии под фотосессией Зеленской в аккаунте Энни Лейбовиц.

«Пока ваши солдаты гибнут, вы нашли время, чтобы пофотографироваться»; «Гламуризация конфликта… Народ, вас просто используют»; «Запад посылает миллиарды долларов и оружие Зеленскому и его жене, чтобы они потом позировали для модной обложки».

Один из комментаторов даже сравнил съёмку Зеленских с известным фото Гитлера и Евы Браун, написав:

«Если бы Vogue существовал в 30-е».

Не лучше и реакция читателей британской DailyMail. Причем, среди авторов негативных комментариев – не только американцы, но и жители других стран, активно помогающих Киеву оружием и деньгами.

«Пока мы отправляем Украине 60 миллиардов долларов помощи, Зеленский делает фотосессии для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы всего лишь кучка лохов». «Зачем мы отправили Украине 54 миллиарда долларов, чтобы Зеленский и его жена могли позировать для Vogue? Вы на войне и у вас есть время для фотосессий?» «Давайте продолжим направлять Украине иностранную помощь на миллиарды долларов, она же им так нужна! А семья Зеленских подарит нам взамен фотосессию для обложки журнала Vogue». «Зеленские использовали Vogue в корыстных целях, чтобы напомнить людям о бедственном положении в Украине».

Впрочем, гламур Зеленской не оценили и многие ее соотечественники.

«Как бы, если вам не нравятся все эти театральные постановки, а вас убеждают, что вы неправильный украинец, то, оказывается, вы не один. Фотосессии для Vogue в разгар войны не заходят что-то», – пишет украинка Ольга Шарий.

А проукраинский общественник из волонтер из Донбасса Энрике Менендес связывает возросшую пиар-активность четы Зеленских с бесплодностью политики нынешнего режима на российском направлении.

«В детстве мне в руки попала книга с антисоветскими анекдотами. Большинство из них были явно политическими и далеко не все были мне понятны. Тем не менее, многие из них я помню и по сей день. Например, такой: «Зарубежная пресса сообщает, что большевики героически преодолевают проблемы, которые сами же себе и создают». Вчера по сети гуляла фотосессия нашего президента с первой Леди. Фото классные, что ни говори. И то, что Зеленский отлично держится в сложившихся обстоятельствах – тоже факт. Вот только меня не покидает мысль, что всего этого можно и нужно было избежать. С 2019 года по осень 2020 было широко распахнуто окно возможностей для урегулирования ситуации вокруг Донбасса, а как следствие, деэскалации отношений с Россией. Это окно не было использовано. Когда историки будущего будут писать хронологию войны, её причины – то провальное ведение переговоров в Минском формате по Донбассу со стороны Украины будет значится причиной не меньше, чем свихнувшийся диктатор одной северной страны», – пишет общественник.

Стоит отметить, что фотосет Зеленских – продолжение раскручиваемого на Западе имиджа героического небритого мачо в хаки, ведущего героическую, но неравную борьбу с «агрессивной Россией». В этом же ряду и премия Черчилля за лидерство и бенефис на открытии Каннского кинофестиваля, и звание «Человека года» по версии журнала Time, и комплименты от Стивена Кинга и Шона Пенна, и выпуск книжки речей Зеленского французским издательством, и даже игрушечный Зе и новой линейки игрушек Lego.

Но именно в этом безудержном пиаре надувной куклы и кроется опасность ее быстрого схождения с пьедестала – столь же внезапного, как и взлет. Причем, невидимая рука кукловода в обеих случаях будет одна и та же. Зеленского столь плотно упаковали в гламурную милитари-повестку (тут Захарова совершенно права) что ему будет крайне сложно снять хаки, побриться и выйти из образа. А значит – путь к возможному миру и деэскалации надежно перекрыт еще и по этой, эстетической причине.

Сегодня для Зеленского сдать назад – значит разрушить образ и оттолкнуть значительную часть аудитории, проецирующую на этот подсунутый ей симулякр «сильного человека и лидера военного времени» свои представления о том, каким должен быть настоящий «отец нации».

Впрочем, заиграться в Черчилля на минималках Зеленскому вряд ли дадут. Его нынешний прорезавшийся голос – лишь иллюзия самостоятельности. Слишком уж много ниточек разнообразных зависимостей связывает его с настоящими владельцами Проекта уа. И пока он делает что велят – вот это мельтешение, суета и глупый пиар рассматриваются как допустимые издержки.

Именно издержки, а не инвестиции, как многие полагают. Зеленский сам закрыл себе какое-либо послевоенное политическое будущее. Даже в варианте «украинского Пашиняна» – гаранта необратимости политических итогов поражения в войне. В украинском случае гарантировать будут уже другие люди, не отягощенные бременем взвинченных до небес неоправданных ожиданий.

Но зато на память о главной роли в успешном блокбастере «Украина в огне» останется семейный альбом с классными фотографиями, которые не стыдно будет показывать внукам.