Украинский чиновник о защитнице монумента Славы во Львове: «Я вообще в шоке, что она еще живая»

09.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Известной львовской общественнице Инне Иваночко, защищающей от сноса монумент Славы в столице Галичины, повезло, что она ещё жива.

Об этом заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука рассказал в эфире канала «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…Если бы только Соловьёв, я вот недавно смотрела телеканал «112», и там была такой «эксперт» Инна Ивашко. Она сама рассказывала, что будто бы украинские военные…», – начала ведущая, но Тука её перебил.

«Точно Ивашко? Иваночко! Это больная на голову придуравошная со Львова», – сказал чиновник.

«Она рассказывала, что сами украинцы напали на россиян, да. А потом оказалось, что эта женщина возглавляет партию Медведчука», – отметила ведущая.

«Да, партию Медведчука во Львове, она снималась для телеканала «Звезда». Я вообще в шоке, как это существо вообще живая бегает по нашей Украине, а ещё больше – она появляется на треш-каналах, «эксперт»», – подчеркнул Тука.