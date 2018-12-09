09.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Галичина, Политические репрессии, Политические убийства, Украина
Просмотров:

Украинский чиновник о защитнице монумента Славы во Львове: «Я вообще в шоке, что она еще живая»

Известной львовской общественнице Инне Иваночко, защищающей от сноса монумент Славы в столице Галичины, повезло, что она ещё жива.

Об этом заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука рассказал в эфире канала «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«…Если бы только Соловьёв, я вот недавно смотрела телеканал «112», и там была такой «эксперт» Инна Ивашко. Она сама рассказывала, что будто бы украинские военные…», – начала ведущая, но Тука её перебил.

«Точно Ивашко? Иваночко! Это больная на голову придуравошная со Львова», – сказал чиновник.

«Она рассказывала, что сами украинцы напали на россиян, да. А потом оказалось, что эта женщина возглавляет партию Медведчука», – отметила ведущая.

«Да, партию Медведчука во Львове, она снималась для телеканала «Звезда». Я вообще в шоке, как это существо вообще живая бегает по нашей Украине, а ещё больше – она появляется на треш-каналах, «эксперт»», – подчеркнул Тука.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть