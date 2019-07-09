09.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Политика, Скандал, СМИ, Украина
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Украинский чиновник посетовал, что нельзя закрывать каналы без суда

Скандал вокруг идеи телемарафона между украинским телеканалом Ньюсван и российским госканалом Россия1 ясно показал, что Украине необходимо принятие закона, позволяющего Нацсовету по ТВ блокировать каналы-нарушители до возможности оспорить это решение в суде.

Об этом в эфире телеканала «UA:Перший» заявил госсекретарь Мининформполитики Украины Артём Биденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нацсовет, мы подавали совместно с Комитетом свободы слова, был такой «французский» законопроект – сначала запрет, а потом судебное решение позволяет в ту или иную сторону решить, имел право регулятор вводить запрет или не имел. Потому что у нас сегодня наоборот: сначала судебное решение, всё может состояться, пройдут месяцы, и после этого можно запретить показывать контент, во Франции реализован другой проект: сначала Нацсовет запрещает, а после этого тот, кто считает себя пострадавшей стороной, телеканал, который нарушил правила, подаёт в суд и доказывает, что он в действительности был прав или неправ. Этот законопроект был провален Верховной Радой, необходимо его всё-таки реализовать и дать Нацраде сначала запрещать с оглядкой на информационные угрозы, а потом уже в суде доказывать правоту или неправоту», – рассказал Биденко.

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