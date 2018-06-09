09.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинский чиновник признался в прямом эфире, что очень далёк от народа

Представители украинской власти очень далеки от народа, если даже не знают размер украинской пенсии.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила жительница Одессы, обратившаяся к заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обращение телезрительницы было связано с тем, что ранее Грымчак заявил о том, что не знает размер минимальной пенсии в Украине.

«Вы очень далеки от народа. Дело в том, что полторы тысячи пенсии имеет ещё, наверное, пол Украины. А у меня нет даже полторы тысячи, без пяти рублей», – сказала телезрительница.

При этом чиновник подтвердил, что знает только о доходах своей матери и тёщи.

«На вашу тёщу и маму нечего ориентироваться, потому что вы можете им помочь, а мне никто не поможет, потому что некому, мои дети находятся в таком же состоянии, как и я. Я понимаю, как вы и что. Я просто хотела сказать вам о том, что вы далеки от народа и не знаете даже, какая у него пенсия», – заявила одесситка.