04.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина
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Украинский чиновник проклял Галкина и Пугачёву

Украина должна открывать для себя западный рынок шоу-бизнеса, ведь именно там украинская музыка будет востребована, в отличие от «второсортной» российской эстрады.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил курирующий процесс фальсификации истории директор «Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, открывать для себя западные рынки, которые намного интереснее. Западный шоу-бизнес на порядок выше российского. Слушайте, что такое российский шоу-бизнес? Это те же Пугачёвы, Галкины и так далее, которые абсолютно уже десятки лет ничего нового не продуцируют. Это абсолютно вторичный продукт, и нет ничего такого, о чём можно было жалеть, что украинцы, видите ли, потеряли», – отметил он, отвечая на вопрос журналиста, что делать Украине в условиях потери российского рынка шоу-бизнеса.

«Если российский шоу-бизнес является вторичным по сравнению с западным, потому что ничего нового не продуцирует, лишь повторяет то, что когда-то звучало где-то на Западе, тогда наши те, так называемые, «звёзды» повторяют то, что звучит ещё в России. Я убеждён, что у украинских исполнителей, украинского шоу-бизнеса должно быть немного больше амбиций, амбиция показать себя на Западе», – добавил Вятрович.

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