22.05.2018, Киев, Максим Карпенко
  557 просмотров
Киев, Крым, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина

Украинский чиновник расстроился, что ему не хватает навыков террориста


На украинском ТВ расстроились, осознав бесперспективность диверсий на Крымском мосту.

Так, замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука в эфире телеканала 112 заявил, что хотел бы уничтожить построенный недавно мост, но понимает военные риски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Я бы эмоционально понял такой поступок. На эмоциональном уровне я бы тоже стремился, чтобы его подорвали к чертям собачьим. Да. Можно ли это реализовать – я не профильный военный. Я знаю, что не идиоты его строили, понимая все будущие угрозы, потому не думаю, что все так просто», – заявил Тука.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть