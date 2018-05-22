22.05.2018, Киев, Максим Карпенко

557 просмотров

Украинский чиновник расстроился, что ему не хватает навыков террориста

На украинском ТВ расстроились, осознав бесперспективность диверсий на Крымском мосту.

Так, замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука в эфире телеканала 112 заявил, что хотел бы уничтожить построенный недавно мост, но понимает военные риски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Я бы эмоционально понял такой поступок. На эмоциональном уровне я бы тоже стремился, чтобы его подорвали к чертям собачьим. Да. Можно ли это реализовать – я не профильный военный. Я знаю, что не идиоты его строили, понимая все будущие угрозы, потому не думаю, что все так просто», – заявил Тука.