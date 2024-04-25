Украинский чиновник со страху догадался, в каком месте русские будут форсировать Днепр

Анатолий Лапин.  
25.04.2024 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия может перейти на правый берег Днепра, форсировав бывшее Каховское водохранилище в районе Никополя.

Об этом в эфире 11 канала заявил глава Никопольской райадминистрации Евгений Евтушенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия может перейти на правый берег Днепра, форсировав бывшее Каховское водохранилище в районе...

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При этом, чиновник тут же успокаивает, что сейчас украинские службы не наблюдают скопления российских войск для такого форсирования.

«Теоретически такой переход возможен. Я думаю, что много никопольцев знают береговую полосу, видели рельеф, видели рельеф водохранилиша, который остался после высыхания воды, они понимают, о каких именно территориях может идти речь.

Но, чтобы сделать какое-то фосирование, сделать какой-то плацдарм, нужно накопить живую силу. Главными признаками подготовки к форсированию, к попытке перехода на наш берег будет накопление живой силы и техники. Эти вопросы мониторятся специальными службами, бойцами Вооруженных сил Украины, на данный момент таких скоплений нет. По моему мнению, у Россиян сегодня нет такого задания форсировать нашу территорию, вернее, форсировать эту преграду, которая осталась на месте бывшего Каховского водохранилища, и захватить наши территории», – заявил Евтушенко.

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