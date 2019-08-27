Украинский чиновник заявил об угрозе штурма офиса Зеленского

27.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется съехать из своего офиса в центре Киева и срочно искать новые, более безопасные здания не только для своей администрации, но и для Верховной Рады. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновника, украинское общество не воспримет мир на условиях Зеленского, который будет означать «поражение».

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«Что такое мир? Если рассматривать этот вопрос так, как в начале своей политической карьеры рассматривал Владимир Зеленский (известный мем «нужно просто перестать стрелять») – да, возможно. Ценой поражения Украины.

Воспримет ли украинское общество такой мир – нет, не воспримет. Потому… если хватит желания в парламенте, по крайней мере, вынести на голосование соответствующие изменения в Конституцию, то Владимиру Александровичу Зеленскому придется искать не только помещение для новой администрации, но и для Верховной Рады так же», – заявил Тука.

При этом, на уточняющий вопрос ведущей, что он имеет в виду, Тука уклончиво ответил, что в результате реализации Минских договоренностей, Украина должна будет навсегда забыть о Крыме и интеграции в ЕС и НАТО: «Мир не придет на Донбасс. Мир может прийти на Донбасс исключительно с возвращением государственного суверенитета… Кто угодно, кто профессионально понимает в этом вопросе, вам отметит, что каждая из сторон имеет разные трактовки особого статуса. Начиная от того, что весь особый статус должен быть на уровне Житомирской области, Винницкой, Хмельницкой в рамках общеукраинском децентрализации.

Вместе с тем есть, например, господин Сурков. Он на прошлой неделе давал интервью. Он ведет речь о возвращении формального суверенитета. Господин Пасечник, главарь так называемой ЛНР, он своим сообщникам рассказывал, что они хотят свою армию, свою государственную границу, свою полностью государственность, и их главная цель – интеграция в Россию.

Если послушать официальных руководителей Российской Федерации, то каждый раз идет речь о так называемой широкой автономии Донбасса с правом вето на решения центрального правительства и центральной власти Украины.

Это означает автоматическое исключение трех вопросов. Первый – нет европейской интеграции, второе – нет интеграции в НАТО и третье – вопрос Крыма закрыт навсегда».