11.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинский ЦИК хочет 36 миллионов гривен на кибербезопасность

Для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 году необходимо 36 миллионов гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, сообщает пресс-служба ЦИК.

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Во время круглого стола «Киберугрозы для избирательного процесса в Украине» Охендовский отметил, что после кибератаки на информационные ресурсы избирательной комиссии в мае 2014 года вопросы защиты данных и оборудования, используемых органами управления избирательным процессом, получили более важное значение.

Глава ЦИК подчеркнул, что не все государственные органы поняли серьезность вызовов, которые будут стоять и перед ЦИК, и перед Украиной в 2019 году. Он отметил, что ЦИК в прошлом году так и не удалось убедить ни правительство, ни Верховную раду в том, что для успешного противодействия современным киберугрозами комиссии необходимо иметь современное оборудование.

«Сейчас, как и год назад, потребность в средствах на закупку соответствующего оборудования продолжает составлять около 36 млн гривен. Без введения нового оборудования и новых подходов к защите собственных информационных ресурсов в 2019 году Центральной избирательной комиссии будет сложнее гарантировать тот уровень кибербезопасности выборов, который мы смогли гарантировать в 2014-м. Действовать в этом направлении нужно уже сейчас — до осени этого года», — говорится в сообщении ЦИК.