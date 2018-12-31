Украинский Дед Мороз – в балаклаве: в ВСУ поздравили с Новым Годом

31.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Командование Воздушных Сил ВСУ обнародовало праздничное поздравление с Новым Годом и Рождеством Христовым от украинских военных летчиков, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Открытка” с приветствием размещена на странице командования в Facebook.

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“Военные летчики приветствуют украинцев с Рождеством Христовым и Новым 2019 годом! Мирного неба тебе, Украина”, – поздравили украинцев в Воздушных силах.

Открытка содержит фотографию летчика в балаклаве и шапке Деда Мороза, на заднем плане — боевой самолет.