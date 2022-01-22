Украинский День соборности: Злука, которой не было

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Новости Украины

22 января на Украине очередной праздник – День соборности. Учреждён он в честь торжественного провозглашения в 1919 году так называемого «Акта злуки» (соединения) Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР). Произошло это как бы знаменательное событие в Киеве.

Не было тогда недостатка в праздничных мероприятиях. Зачитывались декларации. Рекой лились речи о «вековой мечте украинского народа», которая, дескать, сбылась. Политики улыбались и обнимались. Состоялся торжественный митинг. Затем молебен. Затем военный парад.

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Между тем, на душе у многих было совсем не радостно. Как вспоминал позднее крупный галицкий деятель Лонгин Цегельский, ощущение было такое, будто здоровую часть Украины (подразумевалась Галиция) пришивают к заражённому безумием организму.

Впрочем, никакой «злуки» на самом деле не произошло. ЗУНР переименовали в ЗО УНР (Западную область УНР). Галичане отказались от своего герба со львом в пользу тризуба. В реальности же всё осталось по-прежнему. И УНР, и ЗУНР сохранили свои самостоятельные правительства, которые проводили каждое собственную внутреннюю и даже внешнюю политику. Как отмечают историки, «злука» оказалась «более теоретически-юридической, чем практической».

Да иначе и быть не могло. Уже через 10 дней после помпезного «соединения» правительство УНР позорно бежало из Киева под ударами Красной армии. ЗУНР вела неудачную войну с Польшей и свою столицу Львов потеряла еще раньше.

Галичане требовали для себя два места в Директории – высшем органе власти УНР. Получили одно – в марте 1919-го в состав Директории ввели Евгена Петрушевича. Но и это было чисто формальным актом. Директория вскоре перестала быть единым органом. Одни её члены сидели в Ровно, другие в Станиславе.

В мае 1919-го головной отаман УНР Симон Петлюра произвёл преобразование системы власти, фактически присвоив себе диктаторские полномочия. В ответ – в июне того же года – галичане провозгласили диктатором ЗУНР Петрушевича. Петлюра отказался признавать «коллегу» – двух диктаторов для вроде бы одного государства было многовато. Склока усиливалась.

Петлюра пытался тайно договориться с поляками, обещая отдать им Галицию в обмен на поддержку в борьбе за власть. А галичане были бы не прочь договориться с Деникиным, чтобы он помог им в войне с поляками.

О «злуке» просто забыли. А потом и официально денонсировали её. Произошло это в декабре того же 1919 года. Правда, об этой денонсации на Украине сегодня предпочитают помалкивать.

То, что с помпой начиналось на киевском Майдане, закончилось нелепым конфузом. И, как позже выяснилось, не в последний раз.