Украинский депутат-боевик потребовал гарантировать репарации и трибунал для России

07.12.2022  11:40 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Западные союзники Украины не должны позволить России сохранить лицо в противостоянии с Украиной.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады и боевик ВСУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные союзники Украины не должны позволить России сохранить лицо в противостоянии с Украиной. Об...

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«Гарантии Российской Федерации? Нет никаких гарантий для Российской Федерации – только полная победа Украины и потом все, что из этого вытекает. Это репарации, восстановление нашей страны. И все те, кто принимал решения, выполнял преступные решения – на лавке подсудимых в международном трибунале. Вот это мы можем гарантировать», – сказал политик.

«Я понимаю, о чем вы говорите – о господине Макроне, который заявлял: «Давайте поможем России сохранить лицо». Я считаю, что это будет большой ошибкой мира, цивилизованного, потому что если сейчас зло не понесет наказание, зло в лице Российской Федерации, то мы будем иметь не мир, а перемирие, когда Российская Федерация сделает это снова.

Сейчас весь цивилизованный мир должен понимать, что за то, что сделала Российская Федерация, она должна, в первую очередь и лидеры ее, и народ, и те, кто выполнял все эти преступления, должны понести суровое наказание, чтобы мы могли снова могли говорить о какой-то стабильности в мировой безопасности», – заявил Костенко.

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