Украинский депутат-боевик рассказал о критической ситуации на фронте

05.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Петр Порошенко скрывал реальную критическую для Украины ситуацию на фронте в Донбассе, где вероятно обострение после решения России о выдаче паспортов в ЛДНР.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka Online» заявил экс-комбат нацбата «Донбасс», депутат Верховной Рады Семен Семенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас не построен до сих пор ни один патронный завод, некомплект частей на передовой, по сути, уничтожены добровольческие подразделения, постоянно мы слышим про смерти наших военных.

Хотя, на самом деле, за пять лет там можно было построить линию Маннергейма или Мажино. А реально там всё те же старые бункеры с брёвнышками на потолке», – сокрушается Семенченко.

По его мнению, Россия может пойти на военное обострение ситуации в Донбассе, чего не было при Петре Порошенко, который озвучивал воинственную риторику, а на деле сдавал украинские интересы.

«Была достигнута политическая договорённость, и в обмен на возможность «пануваты», по сути, стратегические интересы Украины сдавались. И Порошенко, в отличие от его риторики, не ожидал никаких наступлений. Сейчас что с новым президентом – Путину не известно. Поэтому он сразу показывает силу», – поделился депутат своими опасениями.