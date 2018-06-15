15.06.2018, Киев, Владимир Гладков

3 402 просмотров

Украинский депутат-казак сбрил оселедец, но остался таким же дебилом

Прославившийся во время Евромайдана «казак» Михаил Гаврилюк, впоследствии получивший мандат депутата Верховной Рады, в очередной раз продемонстрировал, насколько упал уровень украинского парламентаризма после «революции достоинства».

Такой вывод можно сделать из нового интервью с Гаврилюком, которое журналисты записали у майданщика в кулуарах Верховной Рады.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте