15.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Д.Б., Украина

Украинский депутат-казак сбрил оселедец, но остался таким же дебилом


Прославившийся во время Евромайдана «казак» Михаил Гаврилюк, впоследствии получивший мандат депутата Верховной Рады, в очередной раз продемонстрировал, насколько упал уровень украинского парламентаризма после «революции достоинства».

Такой вывод можно сделать из нового интервью с Гаврилюком, которое журналисты записали у майданщика в кулуарах Верховной Рады.

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