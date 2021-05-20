Украинский депутат: Начинается необратимый процесс нормализации между США и РФ

Между Россией и США начался необратимый процесс снижения напряженности в отношениях.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший спикер МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Волошина, в отличие от экс-президента Дональда Трампа, нынешний лидер США Джо Байден не имеет шлейфа «агента Кремля» и не будет никому доказывать, что он не пророссийский.

«Происходит абсолютно логичный и объективно обусловленный, а потому, скорее всего, необратимый процесс постепенной не то, чтобы нормализации, но, по крайней мере, снижения напряженности в американо-российских отношениях.

Происходит по многим причинам. Это важно, потому что от этого во многом будет зависеть будущее нашей страны, которая колоссально зависит от отношений между этими двумя великими державами.

Предыдущий этап напряженности в американо-российских отношениях во многом был обусловлен тем, что российский фактор стал фактором внутренней американской политики. Мы все помним, как все четыре года президентства Трампа его оппоненты из команды нынешнего президента Байдена, соратники по Демократической партии, либеральные СМИ постоянно изображали Трампа едва ли не как прямого ставленника Путина, пытались перенести собственный провал, провал Хилари Клинтон, приписать это к каким-то козням российских спецслужб.

Соответственно, примерно так, как у нас в Украине любая попытка конструктивного диалога с Россией, она сразу врезается в обвинение, что кто-то агент Кремля и так далее, примерно такая же атмосфера, может быть, даже в чем-то хуже – на уровне истерии, была и в США.

При этом, истерику вызывал сам Трамп, его политика по всем направлениям… Лично Байден, то есть, внутриполитически Байден не должен никому доказывать. Он априори победил «агента Кремля». Соответственно, его в агенты Кремля уже никто не запишет», – заявил Волошин.