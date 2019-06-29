Украинский депутат о Евросоюзе: Они хотят нас поиметь

29.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Евросоюз хочет просто «поиметь» Украину, заполнив полки ее магазинов некачественными товарами. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады, шоумен Михаил Поплавский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Поплавского, европейские структуры чрезвычайно продажны и «пример тому» – возвращение России в ПАСЕ.

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«Посмотрите, чем забита продукция заграницей? Посмотрите, – это химия, это смерть, посмотрите, что наши дети и внуки едят…

Там никто про нас не думает. Это очень красивое слово «ассоциация с ЕС». Они думают, как нас поиметь, ты что, не понимаешь этого? Я, как человек, который понимает эти вещи… вот, ПАСЕ – поддержали Россию, они вернулись. И Германия поддержала, и Франция. Поляки говорят: «Если вы не знаете, в чем проблема – проблема в деньгах», – заявил Поплавский.