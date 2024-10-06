Украинский депутат о настроениях элит Польши: «Выглядело истерично, в голосе был страх»

Многие польские политики напуганы возможной победой Дональда Трампа и риском снижения поддержки со стороны США.

Об этом на русофобском сборище «XIII форум свободной России» в Вильнюсе заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Олег Дунда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два дня назад я был в Варшаве, на форуме безопасности. Меня поразило там одно – большинство польских политиков кричало, обращаясь к Вашингтону, о 5 статье НАТО. Это говорит о том, что они чувствуют риски, отсутствие гарантий безопасности со стороны Вашингтона. И я их понимаю, это действительно есть. Это выглядело весьма истерично, мягко говоря. У них в голосе был страх. Он присутствовал.

Я понимаю почему. Потому что многие говорят, что, если Трамп придет к власти, он выйдет из НАТО. Но проблема в том, что США, начиная с 2019 года, движутся в изоляцию. И это не вопрос республиканства и демократов. Они все туда идут.

Посмотрите на заявления демократов. Они постоянно заявляют, что Европе надо больше принимать на себя ответственность за свой регион, заниматься своей безопасностью. Разница между республиканцами и демократами лишь в одном – в скорости», – сказал Дунда.