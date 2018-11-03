Украинский депутат обвинил Меркель в потере Крыма и войне в Донбассе

04.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Если бы канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году не выступала против предоставления Украине плана действий по членству в НАТО, то сегодня не было бы войны в Донбассе, а Крым был бы украинским.

Такое мнение в эфире ток-шоу «Народ против» выразил народный депутат Украины Юрий Чижмарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы никогда не ставим вопрос о разрыве отношений с определёнными странами, кроме Российской Федерации, потому к Германии тут нет никакого отношения.

Другой вопрос в том, что у нас к Ангеле Меркель очень жёсткая позиция по поводу того, что она должна гарантировать безопасность стране, и именно она в 2008 году в Бухаресте в угоду путинской России поставила вопрос про не предоставление ПДЧ. Если бы мы его тогда имели, возможно, что не было бы Донбасса и Крыма, потому у нас к Меркель много вопросов», – заявил депутат.