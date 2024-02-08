Украинский депутат платил Росгвардии за охрану своей собственности в Крыму

08.02.2024 15:36
  (Мск) ,
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Дзен, Крым, Политические репрессии, Россия, СБУ, Сюжет дня, Украина


Арестованному на Украине депутату Верховной рады Нестору Шуфричу выдвинуто новое обвинение.

Если ранее его обвиняли в государственной измене, то теперь добавили финансирование российских силовых структур.

Арестованному на Украине депутату Верховной рады Нестору Шуфричу выдвинуто новое обвинение. Если ранее его...

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«По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно захваченном Крыму. В частности, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова», – говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Утверждается, что лишь за три месяца 2016 года подконтрольная политику компания оплатила Росгвардии более полумиллиона рублей.

«Речь идет о недостроенном профилактории общей площадью более 4,5 тыс. квадратных метров, расположенном у моря в поселке Симеиз. Земельный участок площадью более 1,5 га входит в рекреационную зону и граничит с «дачей Медведчука». Эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была [жена Медведчука] Оксана Марченко.

Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича», – добавил в украинской спецслужбе.

Указывается, что фигуранты уголовного дела подписали договор со структурами Росгвардии на охрану объекта в Крыму, по которому ежемесячно переводилось «сотни тысяч российских рублей».

«Кроме того подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет России, уплачивая налоги и сборы», – сообщает СБУ.

Теперь к обвинениям добавилась ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

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