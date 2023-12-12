Украинский депутат подался в банду рэкетиров

Игорь Шкапа.  
12.12.2023 15:39
  (Мск) , Киев
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Дзен, Криминал, Местная власть, Политика, Украина


В Житомирской области местный депутат в составе ОПГ похищал людей и выбивал из них деньги.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Житомирской области местный депутат в составе ОПГ похищал людей и выбивал из них...

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«Служба безопасности задержала депутата городского совета Коростышева Житомирской области, который входил в состав мощной преступной организации в регионе. Злоумышленники требовали с людей деньги по вымышленным поводам, а в случае отказа платить – похищали своих жертв и увозили их в специально обустроенные застенки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что установлено более 30 семей, пострадавших от рук рэкетиров.

«Среди потерпевших был военнослужащий ВСУ. Его беременную жену фигуранты угрожали покалечить, а затем убить, если воин не передаст им 190 тыс. грн. В ходе оперативных действий в августе и сентябре этого года стражи порядка задержали «на горячем» 10 участников преступной организации, в том числе ее главаря так называемого «смотрящего» по Коростышеву.

В настоящее время установлена причастность к деятельности криминальной группировки действующего депутата горсовета, ранее занимавшего должность вице-мера города. По данным следствия, он вместе с другими участниками банды похищал местных жителей и выбивал из них деньги. Установлено, что после многочисленных пыток над жертвами фигурант заставлял их приносить «откупные» в помещение горсовета», – утверждают в СБУ.

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