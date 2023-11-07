Украинский депутат подался в рэкетиры

Игорь Шкапа.  
07.11.2023 14:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Криминал, Политика, Украина


В Виннице разоблачена преступная группа, которая пытались подмять под себя аграрный бизнес в регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

В Виннице разоблачена преступная группа, которая пытались подмять под себя аграрный бизнес в регионе....

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«В результате комплексных мероприятий в Виннице нейтрализована криминальная группировка, которая терроризировала жителей города и пыталась «подмять» под себя аграрный бизнес в регионе. Среди задержанных – депутат Винницкого районного совета, избиравшийся от запрещенной партии ОПЗЖ, и двое его сообщников – работников Муниципальной стражи караула горсовета. Все трое под руководством своего предводителя – местного криминального авторитета – занимались рэкетом среди предпринимателей», – говорится в сообщении.

Утверждается, что все трое вымогали регулярную дань, угрожая насилием и уничтожением имущества. В частности, задокументирован факт выбивания 9 тысяч долларов несуществующего долга с руководителя агрокомпании.

Все участники банды были задержаны в Виннице.

«При обыске в помещении задержанного депутата изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. А у его подельников обнаружены наличные и черновые записи «должников». В настоящее время всем четырем задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Трое из них, включая депутата, уже находятся под стражей», – информирует украинская спецслужба.

Рэкетирам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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