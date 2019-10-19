19.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Одесса, Политика, Россия, Украина
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Украинский депутат посетил Крым: Чувствовал себя гостем, было очень неприятно

Украине стоило бы больше строить и не заигрывать с «активистами», взяв на пример созидание в Крыму. Об этом в эфире одесского телеканала «Академия» заявил депутат городского совета Богдан Гиганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик заявил, что побывал в Крыму и пожаловался, что теперь чувствует себя как гость. При этом, Гиганов подчеркнул, что население полуострова «неплохо живет».

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«Я хотел просто увидеть, как там люди живут, плюс у меня была семейная ситуация. Сестра моей супруги, четыре года не виделись, она живет в Салехарде, очень далеко. Им дали путевку в Крым, и было принято решение поехать, в Крыму встретиться.

Вы знаете – чувствуешь себя гостем, очень грустно от этого всего.

Мне радостно, конечно, что как-то он там, понятное дело, я не могу сказать, что они плохо живут – нет. Но я чувствовал себя гостем, и от этого мне было очень неприятно.

Но общая ситуация, конечно же, такая, что мне за них было радостно. У них не было этого негатива, который сопровождался прошлой властью – активисты, постоянный деструктив какой-то.

Я не могу сказать, что они в волшебном мире сейчас находятся, но как-то они потихонечку расстраиваются. Нам тоже нужно больше думать о созидании», – заявил Гиганов.

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