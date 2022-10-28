Украинский депутат приехал в Косово и устроил скандал

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Новости Украины

Печально известный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в четверг побывал в Приштине, где выступил в «парламенте Республики Косово», а также встретился с премьером и президентом самопровозглашённой республики, сообщает корреспондент ПолитНавигатора.

«Украина должна признать Косово как независимое государство, потому что вы за него боролись. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь с этим. Косово – это Европа, я верю, что вместе мы завершим процесс евроинтеграции», – заявил Алексей Гончаренко с трибуны «парламента Республики Косово» в Приштине.

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Депутат Верховной Рады Украины также встретился с лидерами албанских сепаратистов – «премьером Республики Косово» Альбином Курти и «президентом» Вьйосой Османи. Курти поблагодарил Гончаренко за внесённый им проект постановления украинского парламента о признании «Республики Косово», а Османи напомнила, что власти в Приштине отменили визовый режим для граждан Украины.

Позже в комментарии местному телевидению Гончаренко сказал, что Украина признает Косово «сразу после окончания войны».

«Я чувствую поддержку на улицах Приштины, где говорят «Слава Украине». Сербия должна решить, хочет ли она пойти со злым Путиным или со свободным миром» – заявил украинский политик.

При этом официально киевские власти признают Косово и Метохию частью Сербии. В связи с этим аппарат Верховной Рады Украины распространил заявление, что поездка Гончаренко в Приштину является его собственной инициативой, и депутат не имеет никаких официальных полномочий.

Заявление Аппарата ВР Украины было опубликовано в сербских СМИ наряду с информацией о поездке украинского политика в Приштину. Однако никакой реакции Белграда на действия Гончаренко пока нет.

При этом как киевские власти, так и украинские дипломаты в Белграде ранее регулярно высказывали различные претензии к властям Сербии и прямо требовали ввести санкции против России.

Как сообщал ПолитНавигатор, на Украине началась агитация за признание «Республики Косово».