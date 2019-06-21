Украинский депутат присоединился к погрому в Тбилиси

21.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Грузинские радикалы, сорвавшие вчера заседание Межпарламентской ассамблеи Православия в Тбилиси, действовали по командам координаторов на английском языке, а освещение их акции было заранее спланировано местными антироссийскими СМИ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Ассамблеи депутат Сергей Гаврилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гаврилова, среди участников съезда первоначально был также депутат Верховной Рады – известный поддержкой украинских раскольников «религиовед» Виктор Еленский, который присоединился к протестам грузинских радикалов.

«Во время кофе-брейка, во время перерыва, зал был захвачен радикалами. Мы считаем, что это была спланированная акция, потому что моментально были расставлены десятки камер. Лица, пришедшие на заседание, достали заранее изготовленные плакаты антирусского, грязного и оскорбительного содержания.

В ходе захвата Президиума, где находились мои документы, раздавались угрозы физического уничтожения в отношении депутатов и пошли факты физического давления на представителей международного сообщества, на депутатов, представляющих парламенты 23-х стран…

К сожалению, дебаты были сокращены в связи с ростом угроз и рисков нападения и захвата отеля со стороны окруживших отель воинствующих экстремистов, которым указания раздавались на английском языке…

На заседании присутствовал известный украинский радикал, униат, по фамилии Елецкий. Он был коллективным решением удален с заседания не из-за критических взглядов, а за то, что он во время заседания покинул Ассамблею и присоединился к радикалам, митингующим, и присоединился к выступлениям, дискредитирующим Православие, нашу Межпарламентскую Ассамблею и тем угрозам, которые высказывались в отношении делегатов», – заявил Гаврилов.