21.06.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Кавказ, Провокации, Россия, Украина
Просмотров:

Украинский депутат присоединился к погрому в Тбилиси

Грузинские радикалы, сорвавшие вчера заседание Межпарламентской ассамблеи Православия в Тбилиси, действовали по командам координаторов на английском языке, а освещение их акции было заранее спланировано местными антироссийскими СМИ.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Ассамблеи депутат Сергей Гаврилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Гаврилова, среди участников съезда первоначально был также депутат Верховной Рады – известный поддержкой украинских раскольников «религиовед» Виктор Еленский, который присоединился к протестам грузинских радикалов.

«Во время кофе-брейка, во время перерыва, зал был захвачен радикалами. Мы считаем, что это была спланированная акция, потому что моментально были расставлены десятки камер. Лица, пришедшие на заседание, достали заранее изготовленные плакаты антирусского, грязного и оскорбительного содержания.

В ходе захвата Президиума, где находились мои документы, раздавались угрозы физического уничтожения в отношении депутатов и пошли факты физического давления на представителей международного сообщества, на депутатов, представляющих парламенты 23-х стран…

К сожалению, дебаты были сокращены в связи с ростом угроз и рисков нападения и захвата отеля со стороны окруживших отель воинствующих экстремистов, которым указания раздавались на английском языке…

На заседании присутствовал известный украинский радикал, униат, по фамилии Елецкий. Он был коллективным решением удален с заседания не из-за критических взглядов, а за то, что он во время заседания покинул Ассамблею и присоединился к радикалам, митингующим, и присоединился к выступлениям, дискредитирующим Православие, нашу Межпарламентскую Ассамблею и тем угрозам, которые высказывались в отношении делегатов», – заявил Гаврилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть