05.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

1 895 просмотров

Украинский депутат радуется засухе в Крыму

Крымский полуостров испытывает проблемы с водоснабжением из-за действий Украины.

Об этом в интервью киевскому порталу обозреватель заявил депутат Верховной Рады Мустафа Джемилев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли Днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет. Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились, и пошло засоление в почве”, – сказал украинский политик.

При этом он добавил, что после “деоккупации Крыма” Украине нужно будет вложить огромные средства, чтобы восстанавливать сельское хозяйство на полуострове.

Также депутат заверил, что Украина не будет обсуждать с Россией вопрос восстановления подачи воды на полуостров.

“Переговоры могут быть только по поводу вывода российских войск из Крыма и деоккупации полуострова, никаких других переговоров не намечается. А если даже кто-то и согласится открыть эти воды, то общественность, я думаю, быстро, во всяком случае, крымские татары снова быстро перекроют ее”, – заявил Джемилев.