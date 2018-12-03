Украинский депутат скупает рестораны в Севастополе

03.12.2018, Мелитополь, Галина Шершнева

Нардеп Украины, член фракции «Оппозиционный блок» Евгений Балицкий и члены его семьи скупают рестораны в Севастополе.

Об этом с возмущением пишет сайт «РИА Мелитополь», передает корреспондент «Политнавигатора».

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По его данным, сначала жена нардепа Наталья Балицкая приобрела в 2017 году ресторан «Облико Морале» в остановочном комплексе «Парк Победы». Затем в 2018 году старший сын нардепа Александр приобрел кафе EatMe рядом с правительством Севастополя и кафе «Инжир» на Большой Морской.

«В то время, как мировое сообщество ужесточает экономические санкции по отношению к стране-агрессору, которая аннексировала украинский Крым и продолжает эскалацию конфликта в Керченском проливе, народный депутат Украины от Мелитопольского округа Евгений Балицкий и члены его семьи продолжают укреплять экономические связи с РФ и пополнять бюджет страны-агрессора налогами», – пишет «РИА Мелитополь».

Особенно возмутило издание то, что один из ресторанов Балицких предоставляет российским военным скидку в 10%.

«Вот так, пока украинская армия противостоит натискам российского агрессора на востоке Украины, народный депутат Украины Евгений Балицкий, получающий льготы и привилегии вместе с шикарной зарплатой в Украине, спокойно и беспрепятственно развивает семейный бизнес в аннексированном Крыму, пополняя бюджет России налогами. И, как настоящий офицер, коим он всегда себя называет, предлагает скидки в ресторане для военных моряков российской армии. Верх цинизма, не правда ли?», – возмущаются мелитопольские журналисты.