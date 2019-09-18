Украинский депутат так ненавидит русских, что готов на отделение меджлисовского Крыма

18.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Крымские татары имеют право создать свое государство на полуострове. Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил депутат Верховной Рады Николай Княжицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я за крымско-татарское государство, скажу вам честно. Хотя я украинец и патриот Украины, но я убежден, что каждый народ имеет право на свое государство», – заявил Княжицкий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, в предыдущие годы, несмотря на преобладание этнических русских в Крыму, украинской власти следовало принять волевое решение и предоставить привилегированное положение лояльным меджлисовцам взамен на сохранение полуострова под контролем Киева.

«Крым, к сожалению, был провинцией. Я всегда был сторонником крымско-татарской культурной автономии. Тогда Крым был бы интересный и украинцам, и везде в мире, и тогда бы никогда не произошла та аннексия, которая произошла. Поскольку мы делали всегда ошибку, все время оставляли Крым по сути советским, а не делали его крымско-татарско-украинским, каким он должен быть. Из-за этого мы имеем эти последствия», – сокрушается Княжицкий.

Однако он признал, что и сейчас среди украинских националистов подвергается резкой критике даже гипотетическое (читай – фейковое) упоминание в Конституции Украины Крыма как «крымско-татарской автономии».

«Когда сейчас мы говорим о предоставлении Крыму автономии культурной в составе Украины, национальной, то очень много людей это не воспринимает», – сказал Княжицкий.

👇