Украинский депутат угрожает расправой российским летчикам, ссылаясь на Израиль

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Украина может устроить покушения на российских военных, которых она посчитает виновными в обстрелах своей территории.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил скандально известный своими русофобскими выходками депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гончаренко заявил, что уже начал сбор данных о тех военных, которые, по его мнению, причастны к обрушению подъезда дома в Днепре. В частности, депутат угрожает командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олегу Тимошину.

«Очень правильно, что такие данные сегодня есть в публичном доступе. Я, кстати, был первым, кто сообщил эти данные по Тимошину, включая его мобильные телефоны – его, его семьи на своем телеграм-канале и Фейсбуке. И далее уже вышли данные о других негодяях. Все эти мерзавцы должны нести ответственность, безусловно. И то, что мы уже знаем их по именам, – это очень важно», – сказал депутат.

Он угрожает российским летчикам трибуналом.

«Использовать такие ракеты, как Х-22, против миллионного города Днепр, вообще любого города на планете – это само по себе преступление… Они должны за это ответить – не только эти летчики, но и те, кто дал приказ, кто загружал эти ракеты, аж до наивысшего военного руководства России во главе с Путиным… Они должны ощущать дыхание украинского гнева у себя на затылке. Ну и никто не отменял операцию «Гнев божий», – это то, что делал Израиль, находя преступников повсюду в мире, и наказывая их за то, что они сделали», – заявил Гончаренко.

«Гнев Божий» – название израильской спецоперации, в ходе которой «Моссад» уничтожал устроивших теракт во время Олимпиады 1972 года палестинцев.