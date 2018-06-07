07.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Скандал, Украина

Украинский депутат в эфире ТВ рассказал нецензурный анекдот про Порошенко


Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий в прямом эфире телеканала NewsOne рассказал нецензурный анекдот о президентском «Блоке Петра Порошенко».

«Я недавно такую вещь услышал, что в «Блок Петра Порошенко» пригласили Лигу сексуальных меньшинств», а они отказались. Сказали: «Не такие уж мы и пидарасы», – заявил Балицкий.

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После шутки на грани фола ведущий одернул депутата, призвав его быть «корректнее».

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