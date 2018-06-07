07.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украинский депутат в эфире ТВ рассказал нецензурный анекдот про Порошенко
Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий в прямом эфире телеканала NewsOne рассказал нецензурный анекдот о президентском «Блоке Петра Порошенко».
«Я недавно такую вещь услышал, что в «Блок Петра Порошенко» пригласили Лигу сексуальных меньшинств», а они отказались. Сказали: «Не такие уж мы и пидарасы», – заявил Балицкий.
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После шутки на грани фола ведущий одернул депутата, призвав его быть «корректнее».
Метки: Евгений Балицкий, Порошенко
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12:31 7 июняЖурналистки нарядились в цвета украинского флага на «прямой линии» Путина
11:12 7 июняЭкс-генконструктор “Антонова” сообщил нерадостную новость для Украины
9:49 7 июняВ НАТО признали, что военный разгром Украины – дело нескольких дней
20:56 6 июняВ Москве ждут от Волкера письменных предложений по миротворцам на Донбассе
19:40 6 июняТурчинов рассказал главе украинской диаспоры о “целях Путина”
18:54 6 июняВ России судят бывшего охранника Яроша
18:41 6 июняПрофильный комитет Рады поддержал запрет трансляции ЧМ-2018 из России
16:59 6 июняРоссийский актер предложил отдать Крымский мост Украине и 15 лет поставлять бесплатный газ
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