07.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинский депутат в эфире ТВ рассказал нецензурный анекдот про Порошенко

Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий в прямом эфире телеканала NewsOne рассказал нецензурный анекдот о президентском «Блоке Петра Порошенко».

«Я недавно такую вещь услышал, что в «Блок Петра Порошенко» пригласили Лигу сексуальных меньшинств», а они отказались. Сказали: «Не такие уж мы и пидарасы», – заявил Балицкий.

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После шутки на грани фола ведущий одернул депутата, призвав его быть «корректнее».