Украинский депутат за американские доллары помогал ВСУшникам откосить от фронта

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западной Украине задержан местный политик, который помогал военным избежать отправки на передовую.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в коррупции депутата сельсовета в Тернопольской области, который мобилизовался в ВСУ и сейчас проходит службу на территории региона. За деньги он предлагал другим мобилизованным свое «содействие» для избегания плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины. Задокументировано, что именно с таким предложением он обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на передовую. За 6 тыс. долларов депутат обещал военному, что «решит вопрос» с его руководством об «отсрочке» служебной командировки на фронт», – отмечается в сообщении.

К своей деятельности депутат привлек знакомого предпринимателя в качестве посредника.

Сейчас оба арестованы. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того в СБУ «проверяется причастность руководства местного военкомата к коррупционной схеме».