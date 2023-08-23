Украинский депутат за американские доллары помогал ВСУшникам откосить от фронта
На Западной Украине задержан местный политик, который помогал военным избежать отправки на передовую.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в коррупции депутата сельсовета в Тернопольской области, который мобилизовался в ВСУ и сейчас проходит службу на территории региона. За деньги он предлагал другим мобилизованным свое «содействие» для избегания плановых ротаций в зону боевых действий на южном и восточном фронтах Украины.
Задокументировано, что именно с таким предложением он обратился к служащему местного военкомата, которого должны были отправить на передовую. За 6 тыс. долларов депутат обещал военному, что «решит вопрос» с его руководством об «отсрочке» служебной командировки на фронт», – отмечается в сообщении.
К своей деятельности депутат привлек знакомого предпринимателя в качестве посредника.
Сейчас оба арестованы. Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Кроме того в СБУ «проверяется причастность руководства местного военкомата к коррупционной схеме».
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