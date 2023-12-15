Украинский депутат забросал коллег гранатами

Анатолий Лапин.  
15.12.2023 13:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Закарпатье, Местная власть, Происшествия, Сюжет дня, Украина


Депутат Керецковского сельсовета в Закарпатской области подорвал себя и собравшихся в зале заседаний, бросив несколько гранат.

Об этом сообщает МВД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Керецковского сельсовета в Закарпатской области подорвал себя и собравшихся в зале заседаний, бросив...

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В Нацполиции подчеркнули, что в результате взрыва пострадали 26 человек, шестеро из них в тяжелом состоянии.

По поводу самого подрывника вначале заявили о его гибели, а позже уточнили, что депутата пытаются реанимировать.

 

На распространяемом в соцсети видеозаписи заседания видно, как мужчина во время спора депутатов заходит в зал, что-то невнятно говорит, достает гранаты и одну за другой бросает их на пол.

Раздалось как минимум три взрыва, после чего собравшиеся закричали.

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