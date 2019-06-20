Украинский депутат: Зеленский маскирует подготовку к встрече с Путиным

20.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока Владимир Зеленский продолжает озвучивать антироссийские заявления, его команда готовит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, где, впрочем, Киев намерен заявить о своих претензиях на Крым и Донбасс.

Такие сведения в эфире телеканала «112 Украина» озвучил член Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Михаил Поплавский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто приехать недостаточно, нужны предложения, согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения.

Я думаю, что Владимир Зеленский сегодня как никто понимает свою историческую миссию по прекращению огня и мира на Украине, и самое главное – оставить Крым и Донбасс украинскими», – сказал нардеп.

«На сегодняшний день от политики нового президента Владимира Зеленского все ожидают, в первую очередь, мира на Украине. Сегодня погибает много наших ребят, это трагедия, и мы уже 5 лет не можем выйти из этой ситуации.

Я думаю, что команда уже заявила о конструктивных действиях с точки зрения прекращения огня, с точки зрения переговоров во Франции и Германии. И самое главное – сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем», – рассуждает Поплавский.