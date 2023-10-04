Украинский десант попытался высадиться в российском Крыму

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Сегодня украинская диверсионная группа на катерах и гидроциклах планировала высадиться в Крыму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило министерство обороны Российской Федерации.

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«Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Также, в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», – говорится в сообщении.

В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка опроверг появившуюся информацию о якобы имевшем место боестолкновении в Крыму этой ночью.

«Сегодня утром во многих пабликах появилась информация о якобы уничтоженной нашими пограничниками украинской ДРГ в количестве 13 человек в районе м. Тарханкут (Крым). Ясно, что уничтожить такую группу по-тихому невозможно. Стрельбу бы слышали за много километров вокруг (особенно ночью). Специально связался с несколькими знакомыми оттуда. Они сделали «круглые глаза» и в один голос сообщили, что у них все тихо, и они сами читают эти новости «с большим удивлением». А местные там знают все», – написал Подоляка в своем тг-канале.