Украинский десант попытался высадиться в российском Крыму

Олег Кравцов.  
04.10.2023 09:22
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Сегодня украинская диверсионная группа на катерах и гидроциклах планировала высадиться в Крыму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило министерство обороны Российской Федерации.

Сегодня украинская диверсионная группа на катерах и гидроциклах планировала высадиться в Крыму. Об этом,...

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«Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Также, в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», – говорится в сообщении.

В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка опроверг появившуюся информацию о якобы имевшем место боестолкновении в Крыму этой ночью.

«Сегодня утром во многих пабликах появилась информация о якобы уничтоженной нашими пограничниками украинской ДРГ в количестве 13 человек в районе м. Тарханкут (Крым). Ясно, что уничтожить такую группу по-тихому невозможно. Стрельбу бы слышали за много километров вокруг (особенно ночью).

Специально связался с несколькими знакомыми оттуда. Они сделали «круглые глаза» и в один голос сообщили, что у них все тихо, и они сами читают эти новости «с большим удивлением». А местные там знают все», – написал Подоляка в своем тг-канале.

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