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Украинский дезертир получил пять лет за желание служить в армии РФ
По материалам Службы безопасности Украины в Запорожской области осужден военнослужащий – контрактник одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, который якобы планировал перейти на сторону РФ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщает сайт СБУ.
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Оперативники спецслужбы заявляют, что в апреле 2017 года, “поддавшись пророссийской пропаганде о якобы лучших перспективах службы в рядах Вооруженных сил РФ, военнослужащий самовольно покинул расположение своего подразделения”.
Долгое время дезертир скрывался в областном центре у родственников и знакомых, готовя «переход» к русским.
Сотрудники СБУ задержали военного в областном центре в январе 2018 года. Во время проведения обыска по месту его временного проживания правоохранители изъяли пистолет Макарова, почти четыре тысячи патронов различного калибра, а также поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья.
“С помощью фальшивых печатей злоумышленник планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть свое участие в антитеррористической операции”, утверждают в СБУ.
Приговором суда контрактник ВСУ признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 408, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 418 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев.
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